Giuseppe Conte, non era mai successo prima: la notizia che non ti aspetti (Di martedì 16 febbraio 2021) Da un estratto dell'ultimo post dell'ormai ex Premier Conte: "Ho lavorato nel "Palazzo", occupando la "poltrona" più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo Chigi, anche alla fine delle giornate più dure e dopo le scelte più gravose, ho sempre avvertito l'orgoglio, l'onore e la responsabilità di rappresentare l'Italia. Sono grato a Voi cittadini per il sostegno e l'affetto, che ho avvertito forti e sinceri in questi due anni e mezzo. Con l'Italia, per l'Italia. Grazie". (Continua..) 'Boom' sui social per Giuseppe Conte. Il messaggio con il quale l'ex premier si è congedato da palazzo Chigi ha ottenuto al momento 1,2 milioni di like, i commenti hanno superato quota 340mila e le condivisioni sfiorano quota 147mila. Si tratta di numeri record per le pagine social di un esponente politico. "Il mio impegno e la ...

