Giuliano diffida GF VIP e Rosalinda: lei risponde baciando Andrea Zenga (Di martedì 16 febbraio 2021) Giuliano non vuole che nella casa del Grande Fratello VIP 5 si parli di lui e ci sembra giusto che possa chiedere che sia così. Non ne parleremo più neanche noi se non per dire che nella puntata di ieri, 15 febbraio 2021, ha appunto diffidato il programma e anche quella che a questo punto, immaginiamo sia la sua ex fidanzata. Rosalinda Cannavò sembrava esserci rimasta molto male, dalla comunicazione fatta da Signorini nel corso della serata ma alla fine della diretta, ha ritrovato pace e serenità al fianco di Andrea Zenga. Quello che è successo prima sembra averlo dimenticato con un batter di ali di farfalla tanto che, nella notte, è arrivato il primo vero bacio tra lei e Andrea Zenga. Una storia che divide: c’è chi si sta appassionando e vede nella coppia, l’embrione ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 16 febbraio 2021)non vuole che nella casa del Grande Fratello VIP 5 si parli di lui e ci sembra giusto che possa chiedere che sia così. Non ne parleremo più neanche noi se non per dire che nella puntata di ieri, 15 febbraio 2021, ha appuntoto il programma e anche quella che a questo punto, immaginiamo sia la sua ex fidanzata.Cannavò sembrava esserci rimasta molto male, dalla comunicazione fatta da Signorini nel corso della serata ma alla fine della diretta, ha ritrovato pace e serenità al fianco di. Quello che è successo prima sembra averlo dimenticato con un batter di ali di farfalla tanto che, nella notte, è arrivato il primo vero bacio tra lei e. Una storia che divide: c’è chi si sta appassionando e vede nella coppia, l’embrione ...

trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - Marilina851 : @Annetta73A @GrandeFratello Punti d vista differenti.intanto è stata l'unica che ha suggerito a R di sistemare le c… - carolinafalgar1 : RT @unabellezza: zenga in 72h ha distrutto le rosmello ossessionate pazze, preso una diffida da giuliano e si è limonato rosalinda io sto a… - sox1dh : RT @unabellezza: zenga in 72h ha distrutto le rosmello ossessionate pazze, preso una diffida da giuliano e si è limonato rosalinda io sto a… - onlywithaz : RT @unabellezza: zenga in 72h ha distrutto le rosmello ossessionate pazze, preso una diffida da giuliano e si è limonato rosalinda io sto a… -