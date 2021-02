Futuro arancione per l'Emilia Romagna? Bonaccini: 'Indice Rt appena sopra a 1' (Di martedì 16 febbraio 2021) Con un valore Rt superiore all'1, seppur di poco, anche l'Emilia - Romagna potrebbe diventare zona arancione. A confermarlo e' il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ospite martedì pomeriggio ... Leggi su forlitoday (Di martedì 16 febbraio 2021) Con un valore Rt superiore all'1, seppur di poco, anche l'potrebbe diventare zona. A confermarlo e' il presidente della Regione, Stefano, ospite martedì pomeriggio ...

'Il futuro? Bisogna sperare che la vaccinazione proceda a passo spedito' 'È stato un lavoro portato ... è stata definitivamente compromessa dalla zona arancione. Senza contare che abbiamo perso la ...

Per quanto riguarda l'immediato futuro, probabilmente arancione, dell'Emilia - Romagna, Donini puntualizza: 'Sicuramente come saturazione nelle terapie intensive e nei reparti Covid siamo lontani dal ...

Futuro arancione per l'Emilia Romagna? Donini: "Monitoriamo l'indice Rt ora per ora" CesenaToday Bonaccini: “La zona arancione? Potrebbe accadere”

“Potrebbe succedere che l’Emilia-Romagna e anche altre regioni lo diventino tra qualche giorno (zona arancione, ndr), non per una situazione drammatica ma perché la situazione è peggiorata rispetto a ...

