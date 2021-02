"Forse un po' di fiducia a noi donne andrebbe data": governo Draghi, l'intervento di Fernanda Fraioli (Di martedì 16 febbraio 2021) Preg.mo Direttore, in questi convulsi giorni di formazione del nuovo governo stiamo assistendo all'ennesima conflittualità, oltre che su tematiche squisitamente politiche, anche a schermaglie che riconducono alla guerra di genere. Non uso, volutamente, il temine di contrapposizione perché mi pare assistito da una possibilità di risoluzione maggiore di quanto non lasci presupporre un conflitto armato, fisiologicamente sbilanciato in favore di chi detiene la maggior parte di potere. Prima e dopo la formazione della nuova squadra uno dei punti di frizione sembrerebbe sia, anche all'interno dei singoli partiti, proprio la rappresentanza femminile al governo, prima promessa a piene mani, dopo concessa in una misura che definire simbolica, appare oltremodo riduttivo. Dal 50% ipotizzato, in modo soltanto numerico, cioè senza riferimento alcuno al peso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Preg.mo Direttore, in questi convulsi giorni di formazione del nuovostiamo assistendo all'ennesima conflittualità, oltre che su tematiche squisitamente politiche, anche a schermaglie che riconducono alla guerra di genere. Non uso, volutamente, il temine di contrapposizione perché mi pare assistito da una possibilità di risoluzione maggiore di quanto non lasci presupporre un conflitto armato, fisiologicamente sbilanciato in favore di chi detiene la maggior parte di potere. Prima e dopo la formazione della nuova squadra uno dei punti di frizione sembrerebbe sia, anche all'interno dei singoli partiti, proprio la rappresentanza femminile al, prima promessa a piene mani, dopo concessa in una misura che definire simbolica, appare oltremodo riduttivo. Dal 50% ipotizzato, in modo soltanto numerico, cioè senza riferimento alcuno al peso ...

