Ferrari batte Tesla: una 360 Modena venduta in Bitcoin in Italia (Di martedì 16 febbraio 2021) Tesla progetta di accettare pagamenti in Bitcoin ma una concessionaria Ferrari ha anticipato i tempi, vendendo una 360 Modena pagata in criptovaluta... Leggi su dday (Di martedì 16 febbraio 2021)progetta di accettare pagamenti inma una concessionariaha anticipato i tempi, vendendo una 360pagata in criptovaluta...

donchi06 : RT @megghie73: Un cuore a mille che romba come il motore di una Ferrari, che batte accelerato come lanciato a folle corsa sulla strada...tu… - caterin69008642 : RT @megghie73: Un cuore a mille che romba come il motore di una Ferrari, che batte accelerato come lanciato a folle corsa sulla strada...tu… - CanaYamana : RT @megghie73: Un cuore a mille che romba come il motore di una Ferrari, che batte accelerato come lanciato a folle corsa sulla strada...tu… - PaoloZulberti : Ferrari batte Tesla, la prima Auto comprata in Bitcoin non è di Musk - megghie73 : Un cuore a mille che romba come il motore di una Ferrari, che batte accelerato come lanciato a folle corsa sulla st… -