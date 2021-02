Brasile, a Manaus casi Covid quintuplicati in un mese. Msf: “Terapie intensive al collasso” (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Amazzonia brasiliana sta affrontando una seconda ondata catastrofica di Covid-19. A Manaus, capitale dello stato di Amazonas, tutti i posti letto in terapia intensiva sono pieni e le liste di attesa dei pazienti gravi o critici non sono state smaltite nelle ultime settimane. Lo denuncia Medici Senza Frontiere (Msf), che sin dalla prima ondata porta avanti attività di contrasto alla pandemia nel Paese. “A gennaio le morti per Covid-19 sono state 2.552, cinque volte di più rispetto a dicembre (460 vittime) e poco sotto i 2.850 morti registrati nel picco della prima ondata nei mesi di aprile e maggio. La saturazione del sistema sanitario a Manaus comporta ritardi o perfino l’impossibilità di effettuare trasferimenti dei pazienti critici dagli ospedali periferici, costretti così ad adottare misure di emergenza per far ... Leggi su tpi (Di martedì 16 febbraio 2021) L’Amazzonia brasiliana sta affrontando una seconda ondata catastrofica di-19. A, capitale dello stato di Amazonas, tutti i posti letto in terapia intensiva sono pieni e le liste di attesa dei pazienti gravi o critici non sono state smaltite nelle ultime settimane. Lo denuncia Medici Senza Frontiere (Msf), che sin dalla prima ondata porta avanti attività di contrasto alla pandemia nel Paese. “A gennaio le morti per-19 sono state 2.552, cinque volte di più rispetto a dicembre (460 vittime) e poco sotto i 2.850 morti registrati nel picco della prima ondata nei mesi di aprile e maggio. La saturazione del sistema sanitario acomporta ritardi o perfino l’impossibilità di effettuare trasferimenti dei pazienti critici dagli ospedali periferici, costretti così ad adottare misure di emergenza per far ...

LorenzoMaggi15 : B117 ha ulteriori 2 mutazioni di cui si parla poco. E484K e K417N. Quelle di Manaus Brasile per intenderci. Il tunnel è lungo. - IFashioned : @bon1z @silviadolphin E già, siamo in un mondo di imbecilli, nazioni che chiudono così tanto per farlo. Vieni in B… - IsMadeInItaly_T : @ItalyinBrazil Perugia e dintorni è piena di casi di variante Amazzonica, però dove abito io in Brasile, non c'è, c… - AnnaritaNinni : RT @Dottorchini: La nuova variante di Covid ha fatto schizzare alle stelle i decessi a Manaus, capitale dello stato dell'Amazzonia, in Bras… - Dottorchini : La nuova variante di Covid ha fatto schizzare alle stelle i decessi a Manaus, capitale dello stato dell'Amazzonia,… -