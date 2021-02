Boris: confermata la quarta stagione (Di martedì 16 febbraio 2021) È ufficiale: la quarta stagione di Boris si farà e andrà in onda su Star, il nuovo canale del pacchetto Disney+ dedicato a un pubblico più maturo Arriva oggi la conferma della quarta stagione di Boris, serie televisiva italiana che racconta, in maniera eccessiva e sopra le righe, il dietro le quinte della fiction fittizia Gli occhi del cuore 2. Andata in onda dal 2007 al 2010 su Fox, FX e successivamente su Cielo, Boris ha riscosso un notevole successo, tanto che, un anno dopo la conclusione della terza stagione, è stato prodotto anche un lungometraggio per il cinema intitolato Boris – Il film. E ora, a distanza di dieci anni, arriva la conferma ufficiale di una nuova stagione, la quarta, che vedrà ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 febbraio 2021) È ufficiale: ladisi farà e andrà in onda su Star, il nuovo canale del pacchetto Disney+ dedicato a un pubblico più maturo Arriva oggi la conferma delladi, serie televisiva italiana che racconta, in maniera eccessiva e sopra le righe, il dietro le quinte della fiction fittizia Gli occhi del cuore 2. Andata in onda dal 2007 al 2010 su Fox, FX e successivamente su Cielo,ha riscosso un notevole successo, tanto che, un anno dopo la conclusione della terza, è stato prodotto anche un lungometraggio per il cinema intitolato– Il film. E ora, a distanza di dieci anni, arriva la conferma ufficiale di una nuova, la, che vedrà ...

