Arisa a Sanremo: 'Canto un amore tossico anche se ho capito com'è quello vero' (Di martedì 16 febbraio 2021) Come l'assassino sul luogo del delitto, Arisa torna sempre a Sanremo : con 'Potevi fare di più', che proporrà in gara all'Ariston dal 2 al 6 marzo, sarà la settima volta in 12 anni, due vittorie (la ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Come l'assassino sul luogo del delitto,torna sempre a: con 'Potevi fare di più', che proporrà in gara all'Ariston dal 2 al 6 marzo, sarà la settima volta in 12 anni, due vittorie (la ...

AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: #Arisa torna in al Festival di Sanremo con Potevi fare di più. #Sanremo2021 - MondoTV241 : Arisa in gara al 71° Festival di Sanremo con il brano “Potevi fare di più” #Arisa - leggoit : Arisa verso Sanremo - RADIOBRUNO1 : Arisa pronta per Sanremo: “Non vedo l’ora di tornare a cantare e di farlo sul palco dell’Ariston” #RadioBruno… - Diregiovani : ?? @ARISA_OFFICIAL non vede l'ora di tornare al #FestivaldiSanremo ??. Sarà in gara con una canzone scritta da… -