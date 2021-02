Traffico Roma del 15-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 febbraio 2021) LuceverdeBuonasera In redazione Massimo peschi invariata la situazione sul Raccordo Anulare dove pere un incidente si sta in coda sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina mentre in carreggiata interna si rallenta che tratti si sta in coda pertra l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria e a seguire dalla Bufalotta alla Prenestina intanto si allungano le code in uscita Roomba sul tetto Urbano della A24 ora dalla tangenziale al Raccordo Anulare sulla tangenziale coda in direzione San Giovanni pertra Corso di Francia e viale della Moschea poi a seguire tram Tiburtini è il bivio per la A24 rallentamenti poi sulla via Flaminia via dei Due Ponti e il raccordo anulare in uscita dalla città con E anche sulla via Ardeatina nelle due direzioni ...