Traffico Roma del 15-02-2021 ore 07 | 30

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisisegnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città in particolare code sulla Flaminia da via di Grottarossa via dei Due Ponti sul raccordo in carreggiata interna code per incidente dallo svincolo della centrale del latte fino al bivio per laL’Aquila code pere curiosi anche in direzione opposta la carreggiata esterna dalla rustica fino alla Tiburtina trafficata la diramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo sulla percorso Urbano dellala Clara lentamente da Portonaccio al bivio per la tangenziale da oggi fino a venerdì 26 febbraio nei soli giorni feriali Quindi da lunedì a venerdì sono ...