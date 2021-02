Sci, in Val Vigezzo i gestori sfidano Speranza e aprono gli impianti (Di lunedì 15 febbraio 2021) Prima no, poi sì e poi di nuovo no. La nota del ministro Speranza che annuncia il dietrofront – annunciato a 12 ore dalla ripartenza – sulla riapertura degli impianti sciistici prevista per oggi 15 febbraio ha scatenato il putiferio tra gli operatori del settore e una imponente polemica tra le fila del neo-governo Draghi. Ministri ed esponenti della Lega hanno subito fatto sentire la propria voce, battendo i pugni sul tavolo. “Gli indennizzi per la montagna devono avere la priorità assoluta. Quando si reca un danno, il danno va indennizzato, già subito nel prossimo decreto” hanno dichiarato due dei tre ministri del Carroccio al governo, il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e quello del Turismo, Massimo Garavaglia. Dopo aver riorganizzato tutto per ripartire in sicurezza, gli operatori si sono trovati spiazzati dalla comunicazione ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Prima no, poi sì e poi di nuovo no. La nota del ministroche annuncia il dietrofront – annunciato a 12 ore dalla ripartenza – sulla riapertura deglisciistici prevista per oggi 15 febbraio ha scatenato il putiferio tra gli operatori del settore e una imponente polemica tra le fila del neo-governo Draghi. Ministri ed esponenti della Lega hanno subito fatto sentire la propria voce, battendo i pugni sul tavolo. “Gli indennizzi per la montagna devono avere la priorità assoluta. Quando si reca un danno, il danno va indennizzato, già subito nel prossimo decreto” hanno dichiarato due dei tre ministri del Carroccio al governo, il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e quello del Turismo, Massimo Garavaglia. Dopo aver riorganizzato tutto per ripartire in sicurezza, gli operatori si sono trovati spiazzati dalla comunicazione ...

Agenzia_Italia : Lo stop allo sci diventa una valanga di dissenso - repubblica : Stop allo sci, in Piemonte è il giorno della rabbia. In Val Vigezzo gli impianti aprono comunque - Radio1Rai : ??#Sci Aprono per protesta gli impianti sciistici della Piana di Vigezzo, nell'Alta Val d'Ossola, in Piemonte. 'Vene… - bizcommunityit : Covid, l'Ue accelera sull'approvazione dei vaccini adatti alle varianti | Bufera sullo stop in extremis per gli imp… - lucaxx85 : @EasyInve E perchè non si discute? Se sono aperti sia i ristoranti al chiuso che le chiese perchè le piste da sci n… -