Roma, un fiume di droga pronto a invadere la Capitale: 14 narcotrafficanti in manette (Di lunedì 15 febbraio 2021) Importane operazione portata a termine dai Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Le fiamme gialle hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di 14 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Gli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno infatti smantellato una strutturata gang dedita all’importazione di ingenti quantitativi di droga – in prevalenza hashish – dal Marocco tramite la Spagna, con lo scopo di rifornire le piazze di spaccio della Capitale. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Importane operazione portata a termine dai Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di. Le fiamme gialle hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di, nei confronti di 14 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Gli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno infatti smantellato una strutturata gang dedita all’importazione di ingenti quantitativi di– in prevalenza hashish – dal Marocco tramite la Spagna, con lo scopo di rifornire le piazze di spaccio della. ...

poliziadistato : Scuola di infanzia #GiovanniPalatucci a San Basilio (Roma): giornata in ricordo del questore di Fiume che nella II… - CorriereCitta : Roma, un fiume di droga pronto a invadere la Capitale: 14 narcotrafficanti in manette - RomaProtagonis1 : RT @MassaroPiet: Grazie all’ANVGD Comitato Provinciale di Roma e alla Società Studi Fiumani - Archivio Museo Storico di Fiume per aver prom… - firomapartito : RT @MassaroPiet: Grazie all’ANVGD Comitato Provinciale di Roma e alla Società Studi Fiumani - Archivio Museo Storico di Fiume per aver prom… - FIMUNICIPIOIX : RT @MassaroPiet: Grazie all’ANVGD Comitato Provinciale di Roma e alla Società Studi Fiumani - Archivio Museo Storico di Fiume per aver prom… -