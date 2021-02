Rc auto | Segugio it | giù prezzi anche a gennaio | si torna ai minimi prima ondata Covid

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Labitalia) - L'Osservatorio assicurativoe moto di febbraio 2021 elaborato da.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia evidenzia per quanto concerne l'andamento deirc. Per il comparto: il premio rc lordo di2021 è stato di 366,8 euro, in riduzione dell'11,8% rispetto a2020. Isono scesi a2021 del 2,6% rispetto al mese precedente, allineandosi al minimo storico che si era raggiunto ad aprile 2020, durante la. Per il comparto moto: il premio rc lordo si è attestato a 272,6 euro nel mese di2021, in riduzione del 24,7% rispetto allo stesso mese del 2020. I ...