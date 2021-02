MotoGP | Fausto Gresini positivo al coronavirus | si aggravano le sue condizioni

(Di lunedì 15 febbraio 2021)al. L’ex pilota è stato ricoverato a Bologna. BOLOGNA –al. Il due volte campione del mondo della classe 125 ha scoperto di aver contratto il Covid pochi giorni prima di Natale e il 27 dicembre è stato ricoverato in ospedale per l’aggravarsi delle sue. Il comunicato della squadra A dare la notizia del ricovero è stata la stessa squadra con un comunicato ufficiale, riportato da La Gazzetta dello Sport: “A seguito della positività al Covid-19 riscontrata poco prima della sua pausa natalizia,, dopo un primo periodo di isolamento nella sua abitazione, è stato ricoverato in data 27 dicembre presso ...

Una situazione non semplice quella diGresini, che ormai sta lottando contro il Covid - 19 ... Per vedere le gare dellain diretta tv su DAZN OMNISPORT - 15 - 02 - 2021 17:33Dopo qualche giorno di silenzio, il figlio del team principalGresini, Lorenzo, ha dato un aggiornamento sulle condizioni del padre, ricoverato da fine dicembre nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Maggiore di Bologna. 'C'è stato un ...Le sue condizioni si sono aggravate repentinamente fino al ricovero prima presso l’Ospedale di Imola (27 dicembre) e poi presso l’Ospedale Maggiore di Bologna Sono state iniziate nuove terapie per com ...“Sono state iniziate nuove terapie per combattere la grave infiammazione polmonare. Ora babbo è sedato in modo profondo”, comunica il figlio Lorenzo ...