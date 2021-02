Mercoledì in D: Tolentino - Campobasso e Acireale - FC Messina (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA - Il 17 febbraio sono in programma nel campiomnato di Serie D ventiquattro recuperi (inizio gare ore 14,30). Il Campobasso - capolista del girone F in condominio con il Castelnuovo Vomano che ha ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA - Il 17 febbraio sono in programma nel campiomnato di Serie D ventiquattro recuperi (inizio gare ore 14,30). Il- capolista del girone F in condominio con il Castelnuovo Vomano che ha ...

Sia il Campobasso che il Tolentino ieri non hanno giocato le rispettive gare contro il Pineto e il Vastogirardi a causa della neve. Nel girone I derby Acireale - FC Messina . Acesi posizionati al ...

...Interregionale ha fissato la data di ben ventiquattro recuperi che si giocheranno mercoledì 17 ...- Sporting Trestina Girone F Montegiorgio - Recanatese Olympia Agnonese - Real Giulianova Tolentino - ...

