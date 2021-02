Marcello Lippi, le profezie sulla Serie A: "Scudetto? Tutto è possibile". Qualche dubbio solo sulla Juve... (Di lunedì 15 febbraio 2021) profezie di un certo peso, se a "firmarle" è Marcello Lippi, il Ct dell'Italia campione del Mondo nel 2006. profezie sulla nostra Serie A in cui si spende intervenendo a Radio Anch'Io Sport, su Radio 1 Rai: ""Da questo campionato c'è da aspettarsi di Tutto, è un campionato cominciato in maniera anomala così come si era concluso in maniera anomala quello dell'anno scorso - premette -. Adesso si va dai 50 punti dell'Inter fino ai 43 della Roma, con Napoli e Juventus che devono recuperare una partita. Queste 4-5 squadre si giocheranno lo Scudetto fino alla fine". Insomma, Tutto è possibile e fare pronostici precisi appare davvero troppo difficile. Dunque, sul Milan di Stefano Pioli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021)di un certo peso, se a "firmarle" è, il Ct dell'Italia campione del Mondo nel 2006.nostraA in cui si spende intervenendo a Radio Anch'Io Sport, su Radio 1 Rai: ""Da questo campionato c'è da aspettarsi di, è un campionato cominciato in maniera anomala così come si era concluso in maniera anomala quello dell'anno scorso - premette -. Adesso si va dai 50 punti dell'Inter fino ai 43 della Roma, con Napoli entus che devono recuperare una partita. Queste 4-5 squadre si giocheranno lofino alla fine". Insomma,e fare pronostici precisi appare davvero troppo difficile. Dunque, sul Milan di Stefano Pioli, ...

