L'Iss: "Rafforzare le misure restrittive per contenere la diffusione della variante inglese" (Di lunedì 15 febbraio 2021) Intervenire per contenere e rallentare la diffusione della "variante UK" in Italia rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese. L'Istituto superiore di sanità ha condotto uno studio coinvolgendo 82 laboratori di 16 regioni diverse, nelle giornate del 3-4 febbraio, ed è emerso come la variante inglese sia diffusa nell'88% delle Regioni partecipanti allo studio con percentuali rispetto ai casi totali che vanno fino al 59% in alcune aree. Per tale ragione l'Iss "raccomanda" di modulare ulteriormente le misure restrittive laddove la circolazione è più elevate, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto. E ancora, tra i punti salienti del rapporto, emerge che "nel contesto italiano in cui ...

