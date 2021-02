La Zanetti non ferma la capolista: 3-0 per Conegliano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Al cospetto della capolista, la Zanetti non riesce nell’impresa di fermare le imbattibili di Conegliano. Le rossoblù iniziano il match con Vittoria Prandi in cabina di regia opposta alla statunitense Juliann Johnson, al centro la coppia tutta italiana Moretto-Mio Bertolo, ai lati Sara Loda e Khalia Lanier, il libero Fersino è l’ex di giornata. Conegliano risponde in avvio con Adams (6) ed Egonu (9) agli attacchi di Johnson (4 punti nel primo parziale, 67%): la Zanetti si tiene agganciata per tutto il set, ma la percentuale realizzativa del sestetto veneto fa la differenza e l’Imoco si porta a condurre chiudendo 25-18 il primo parziale. Meno vivace il secondo set (25-14), in cui le padrone di casa fanno la differenza a muro (alla fine saranno 11 i punti conquistati da ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Al cospetto della, lanon riesce nell’impresa dire le imbattibili di. Le rossoblù iniziano il match con Vittoria Prandi in cabina di regia opposta alla statunitense Juliann Johnson, al centro la coppia tutta italiana Moretto-Mio Bertolo, ai lati Sara Loda e Khalia Lanier, il libero Fersino è l’ex di giornata.risponde in avvio con Adams (6) ed Egonu (9) agli attacchi di Johnson (4 punti nel primo parziale, 67%): lasi tiene agganciata per tutto il set, ma la percentuale realizzativa del sestetto veneto fa la differenza e l’Imoco si porta a condurre chiudendo 25-18 il primo parziale. Meno vivace il secondo set (25-14), in cui le padrone di casa fanno la differenza a muro (alla fine saranno 11 i punti conquistati da ...

