“La variante inglese è più letale”: lo studio internazionale ora sul tavolo del Cts (Di lunedì 15 febbraio 2021) La proposta di Walter Ricciardi di istituire nuovamente un lockdown nel weekend ha fatto finire l’esperto nel mirino di Italia Viva e Lega. Ora sappiamo cosa ha allarmato il consulente scientifico del ministro Speranza: c’è un studio che rivela che la variante inglese è più letale rispetto al ceppo che ha circolato maggiormente in Italia e nel mondo fino ad ora. “L’Italia è in ritardo, avremmo dovuto chiudere 2 o 3 settimane fa”, avvertiva già nei giorni scorsi Walter Ricciardi. >> Covid, Gismondo (Sacco): “Un lockdown oggi disastro sociale ed economico” Covid, la variante inglese Giusto ieri il consulente del ministero della Salute Ricciardi metteva in guardia dalla riapertura delle piste da sci, linea a cui il Cts si è poi allineato. Accusato di essere allarmista, ora possiamo ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) La proposta di Walter Ricciardi di istituire nuovamente un lockdown nel weekend ha fatto finire l’esperto nel mirino di Italia Viva e Lega. Ora sappiamo cosa ha allarmato il consulente scientifico del ministro Speranza: c’è unche rivela che laè piùrispetto al ceppo che ha circolato maggiormente in Italia e nel mondo fino ad ora. “L’Italia è in ritardo, avremmo dovuto chiudere 2 o 3 settimane fa”, avvertiva già nei giorni scorsi Walter Ricciardi. >> Covid, Gismondo (Sacco): “Un lockdown oggi disastro sociale ed economico” Covid, laGiusto ieri il consulente del ministero della Salute Ricciardi metteva in guardia dalla riapertura delle piste da sci, linea a cui il Cts si è poi allineato. Accusato di essere allarmista, ora possiamo ...

RobertoBurioni : In Israele il vaccino a mRNA sta funzionando sul campo in maniera eccellente. Sbrighiamoci o finiremo nei guai con… - fattoquotidiano : 'LA VARIANTE INGLESE UCCIDE DI PIÙ' La task force internazionale ha elaborato un preoccupante documento che oggi ve… - Adnkronos : Il virologo: 'Variante inglese si diffonderà' - eurolex2015 : RT @RogerAthom: Speranza chiude lo sci per la variante inglese. Lamorgese apre i porti per quella sudafricana...qualcosa mi sfugge?? - maesaraia : @EmeiMarkus @a_meluzzi @EnnioMorris Ma tutta questa storia della variante inglese che colpirebbe maggiormente i bam… -