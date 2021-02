Ismea | il biologico regge a crisi | nel 2020 +4% fatturato gdo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Ilresiste allaeconomica. Nel, la spesa di prodotti alimentari biologici nella Gdo ha fatto segnare un più 4% rispetto all'anno precedente. In un contesto di crescita generalizzata delle vendite alimentari nei canali retail, resta immutata l'incidenza della spesa bio sul carrello degli italiani, ferma attorno al 3%. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'. Anche a Natale, il divieto di cenoni e assembramenti non ha disincentivato gli acquisti di prodotti alimentari nel reparto Bio. Secondo le ultime rilevazioni dell', la spesa per le referenze biologiche nei punti vendita della Gdo ha registrato un aumento del 6% nelle tre settimane a cavallo di Natale rispetto allo stesso periodo del 2019. Una conferma che, sottolinea ...

Il biologico resiste alla crisi economica innescata dalla pandemia da Covid 19. Anzi, il segmento bio ... E' quanto emerge da una analisi effettuata dall'ISMEA. Anche a Natale, il divieto di cenoni e assembramenti non ha disincentivato gli acquisti di prodotti alimentari nel reparto Bio. Secondo il rapporto 'ISMEA - Bio in cifre 2020' il 51% della superficie biologica nazionale si trova in quattro regioni