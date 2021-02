**Governo: Casalino, 'momento molto difficile per M5S, dare una mano e non andare via'** (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "E' un momento molto difficile per i 5 Stelle. Ognuno di noi ha ricevuto tantissimo, adesso è il momento in cui tutti dobbiamo dare una mano. Mi appello alle coscienze di ognuno e dico di non andare via. Anche a Di Battista, che è un amico, chiedo di riflettere. Non è il momento di abbandonare ma quello di rimanere, perché il Movimento ha una prospettiva molto più lunga del governo Draghi". Lo ha affermato Rocco Casalino, portavoce dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "E' unper i 5 Stelle. Ognuno di noi ha ricevuto tantissimo, adesso è ilin cui tutti dobbiamouna. Mi appello alle coscienze di ognuno e dico di non anvia. Anche a Di Battista, che è un amico, chiedo di riflettere. Non è ildi abbandonare ma quello di rimanere, perché il Movimento ha una prospettivapiù lunga del governo Draghi". Lo ha affermato Rocco, portavoce dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo' su La7.

