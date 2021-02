Calendario Champions League, orari 16-17 febbraio: programma, tv, streaming, partite in chiaro (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Champions League 2020/2021 torna a illuminare le notti europee di calcio, con l’inizio del programma relativo agli ottavi di finale della competizione, che partiranno fra il 16 e il 17 febbraio. Saranno quattro le sfide in agenda: martedì 16 si disputeranno, entrambe con calcio d’inizio alle 21, Lipsia-Liverpool e il big match Barcellona-PSG, mentre mercoledì 17, sempre al medesimo orario, Porto-Juventus e Siviglia-Borussia Dortumund. Di seguito il programma dettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro di seguire le gare. : Martedì 16 febbraio 2021Lipsia-Liverpool, ore 21: Sky Sport Football (203) e in streaming su Sky Go e Now Tv Barcellona-PSG, ore 21: in ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) La2020/2021 torna a illuminare le notti europee di calcio, con l’inizio delrelativo agli ottavi di finale della competizione, che partiranno fra il 16 e il 17. Saranno quattro le sfide in agenda: martedì 16 si disputeranno, entrambe con calcio d’inizio alle 21, Lipsia-Liverpool e il big match Barcellona-PSG, mentre mercoledì 17, sempre al medesimoo, Porto-Juventus e Siviglia-Borussia Dortumund. Di seguito ildettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra, satellite e canali indi seguire le gare. : Martedì 162021Lipsia-Liverpool, ore 21: Sky Sport Football (203) e insu Sky Go e Now Tv Barcellona-PSG, ore 21: in ...

