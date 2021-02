sole24ore : Brunetta: «Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio» - Maurizio_Lupi : Brunetta, ministro della PA vuole «Riaprire tutto: i Comuni devono funzionare, i tribunali devono funzionare, come… - fanpage : Cosa pensava il neo ministro Brunetta dei dipendenti pubblici un anno fa - aquila1962 : RT @sole24ore: Brunetta: «Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio» - lucerruti : RT @sole24ore: Brunetta: «Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio» -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Basta

Smettiamola per favore,: si torni tutti a lavorare". Queste le parole del neoministro per la Pubblica amministrazione Renato(Forza Italia) in un'intervista a Tgcom24. Al momento, i ...Smettiamola per favore,: si torni tutti a lavorare'. Questo il pensiero di Renato, neoministro per la Pubblica amministrazione, in un'intervista al Tgcom24 . Parole che hanno ...Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Leggo sul sito del Corriere della Sera di una mia intervista pubblicata in data odierna, alle ore 19.13, a Claudia Voltattorni dal titolo 'Basta smart working, i dipendent ..."Basta smart working dei dipendenti pubblici", ma le parole di Brunetta erano di giugno in un’intervista rilasciata al Tgcom24 ...