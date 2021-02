Australian Open 2021, Fabio Fognini: “C’è rammarico per il secondo set ma sono felice di essere tornato a questo livello” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è conclusa agli ottavi di finale l’avventura agli Australian Open 2021 di Fabio Fognini contro Rafael Nadal. Il campione maiorchino ha vinto meritatamente la partita con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 anche se l’azzurro è riuscito a metterlo in difficoltà in alcune circostanze. “Il rammarico per quel secondo set c’è. Magari non avrei vinto, perché non mi sentivo fresco come negli altri giorni sia sotto il profilo tennistico che atletico. Ma il Fognini degli altri giorni avrebbe probabilmente sfruttato quelle chances“. Nonostante tutto Fognini si può ritenere soddisfatto per essere tornato dopo l’operazione ad entrambe le caviglie a buon livello: “Il bilancio è molto, molto positivo. ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Si è conclusa agli ottavi di finale l’avventura aglidicontro Rafael Nadal. Il campione maiorchino ha vinto meritatamente la partita con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 anche se l’azzurro è riuscito a metterlo in difficoltà in alcune circostanze. “Ilper quelset c’è. Magari non avrei vinto, perché non mi sentivo fresco come negli altri giorni sia sotto il profilo tennistico che atletico. Ma ildegli altri giorni avrebbe probabilmente sfruttato quelle chances“. Nonostante tuttosi può ritenere soddisfatto perdopo l’operazione ad entrambe le caviglie a buon: “Il bilancio è molto, molto positivo. ...

