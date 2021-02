Walter Ricciardi entra nella Pontificia Accademia per la Vita (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Papa ha nominato membro ordinario della Pontificia Accademia per la Vita Gualtiero Walter Ricciardi, docente ordinario e Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute italiano Roberto Speranza. Oltre a Walter Ricciardi, il Papa ha nominato Membri Ordinari della Pontificia Accademia per la Vita anche padre Paolo Benanti, docente incaricato di Teologia morale, Bioetica e Neuroetica alla Pontificia Università Gregoriana; suor Margarita Bofarull Bunuel, docente di Teologia Morale all’Universidad Centroamericana José Simeón Canas di El Salvador; Maria Chiara Carrozza, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Papa ha nominato membro ordinario dellaper laGualtiero, docente ordinario e Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e consigliere del ministro della Salute italiano Roberto Speranza. Oltre a, il Papa ha nominato Membri Ordinari dellaper laanche padre Paolo Benanti, docente incaricato di Teologia morale, Bioetica e Neuroetica allaUniversità Gregoriana; suor Margarita Bofarull Bunuel, docente di Teologia Morale all’Universidad Centroamericana José Simeón Canas di El Salvador; Maria Chiara Carrozza, ...

