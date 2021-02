Transazione ecologica: i sindaci contro il riscaldamento globale (Di domenica 14 febbraio 2021) Transazione ecologica: nasce “Clima Comune”, la rete di sindaci a favore di StopGlobalWarming. L’Iniziativa dei cittadini europei promossa dall’attivista politico Marco Cappato. Ha raggiunto 1 milione di firme obbligando la Commissione Europea a discutere della proposta di Carbon Tax. Spostando la pressione fiscale dal lavoro alle emissioni di Co2, un’idea validata da ben 27 premi Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021): nasce “Clima Comune”, la rete dia favore di StopGlobalWarming. L’Iniziativa dei cittadini europei promossa dall’attivista politico Marco Cappato. Ha raggiunto 1 milione di firme obbligando la Commissione Europea a discutere della proposta di Carbon Tax. Spostando la pressione fiscale dal lavoro alle emissioni di Co2, un’idea validata da ben 27 premi

MoliPietro : Transazione ecologica: i sindaci contro il riscaldamento globale - PMurroccu : RT @carmentpf: L'ultima barzelletta dei #5s. Dato che sul quesito su Rousseau era dato per scontato che ottenessero il Ministero della Tran… - EnergiaOltre : Per lui un compito importante: gestire i fondi che arriveranno all’Italia attraverso il #RecoveryFund - TortoricAurelio : RT @carmentpf: L'ultima barzelletta dei #5s. Dato che sul quesito su Rousseau era dato per scontato che ottenessero il Ministero della Tran… - ADA79991318 : RT @carmentpf: L'ultima barzelletta dei #5s. Dato che sul quesito su Rousseau era dato per scontato che ottenessero il Ministero della Tran… -