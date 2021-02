Traffico Roma del 14-02-2021 ore 18:30 (Di domenica 14 febbraio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione Traffico maggiorenne e quest’ultima ora sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Tuscolana e Ardeatina a causa di un incidente Maggiore prudenza anche sulla A24 Roma Teramo dove con l’aumento della circolazione in direzione della capitale sono possibili ulteriori rallentamenti tra Carsoli e di Roma Mandela è nella città di Roma più precisamente a Castelverde prestare attenzione per un incidente su via di Massa San Giuliano vicino via Celano all’altezza di Lungotevere dei Tebaldi chiusa per motivi di sicurezza a causa del manto stradale dissestato Vicolo del polverone con possibili ripercussioni al Traffico lungo via Giulia in prossimità di Malagrotta sempre per motivi di sicurezza ma questa volta legati alla ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazionemaggiorenne e quest’ultima ora sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Tuscolana e Ardeatina a causa di un incidente Maggiore prudenza anche sulla A24Teramo dove con l’aumento della circolazione in direzione della capitale sono possibili ulteriori rallentamenti tra Carsoli e diMandela è nella città dipiù precisamente a Castelverde prestare attenzione per un incidente su via di Massa San Giuliano vicino via Celano all’altezza di Lungotevere dei Tebaldi chiusa per motivi di sicurezza a causa del manto stradale dissestato Vicolo del polverone con possibili ripercussioni allungo via Giulia in prossimità di Malagrotta sempre per motivi di sicurezza ma questa volta legati alla ...

