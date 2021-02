Supercross 2021: Webb conquistatore della prima di Orlando (Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo al round numero sette del Supercross 2021, la numero 1 al Camping World Stadium di Orlando. Team e piloti non trovano l’accoglienza del tipico sole della Florida, piuttosto devono fare i conti con la pioggia battente, che rende la pista pesante e scivolosa. Comunque, il tracciato regge e lo spettacolo è al top. Cooper Webb segna la seconda vittoria stagionale in 450, con Ken Roczen che consolida il primato in campionato. Ottima gara di Jett Lawrence nella 250 East, vittorioso nonostante una spalla non ancora al 100%. Supercross 2021, come va la gara numero 1 di Orlando nella 450? Cooper Webb costruisce la vittoria nei primissimi minuti, partendo bene assieme a Roczen. Nessuno dei due si aggiudica ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Siamo al round numero sette del, la numero 1 al Camping World Stadium di. Team e piloti non trovano l’accoglienza del tipico soleFlorida, piuttosto devono fare i conti con la pioggia battente, che rende la pista pesante e scivolosa. Comunque, il tracciato regge e lo spettacolo è al top. Coopersegna la seconda vittoria stagionale in 450, con Ken Roczen che consolida ilto in campionato. Ottima gara di Jett Lawrence nella 250 East, vittorioso nonostante una spalla non ancora al 100%., come va la gara numero 1 dinella 450? Coopercostruisce la vittoria nei primissimi minuti, partendo bene assieme a Roczen. Nessuno dei due si aggiudica ...

