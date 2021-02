Serie A, l’Inter batte la Lazio ed è prima. Successi di Samp, Roma, Sassuolo e Atalanta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Serie A, i risultati di domenica 14 febbraio. l’Inter batte la Lazio ed è prima. Bene Sassuolo, Roma e Atalanta. Roma – Serie A, i risultati di domenica 14 febbraio. l’Inter batte la Lazio e vola al primo posto. Vittorie in chiave Europa per Sassuolo, Roma e Atalanta. Bene la Sampdoria. Serie A, i risultati di domenica 14 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 14 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Roma-Udinese 3-0Cagliari-Atalanta ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021)A, i risultati di domenica 14 febbraio.laed è. BeneA, i risultati di domenica 14 febbraio.lae vola al primo posto. Vittorie in chiave Europa per. Bene ladoria.A, i risultati di domenica 14 febbraio Di seguito i risultati diA di domenica 14 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Udinese 3-0Cagliari-...

