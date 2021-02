Prada Cup | Luna Rossa | i leader silenziosi Sirena e Vascotto 4-0 costruito in allenamento

(Di domenica 14 febbraio 2021) È bello stare in alto, lì da dove guardi il tuo avversario dall’alto in basso, ma non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo: c’è il rischio di soffrire di vertigini.ha infilato due giornate speciali che, al di la di ogni rosea previsione, hanno portato la barca italiana ad avere un vantaggio fenomenale di 4 a 0. L’approccio però non cambia: testa bassa e pedalare. Bisogna dare il merito a Maxdi averun team solido e coeso. Sono tanti gli esperti che hanno sempre pensato che lo skipper e team director diPirelli Team non fosse all’altezza dei suoi colleghi Terry Hutchinson e Ben Ainslie, insomma che fosse l’anello debole della campagna italiana. Credo che sia ora di ripensare a questa teoria. Max merita un applauso perché ...

Eurosport_IT : ?@lunarossa? è uno spettacolo! Altre due vittorie su Team Ineos UK nella seconda giornata di finali di Prada Cup.… - Agenzia_Italia : Luna Rossa vince le prime due regate della Prada Cup, 2-0 sugli inglesi - ilpost : Luna Rossa ha vinto le prime due regate contro Ineos UK - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Super Luna Rossa in Prada Cup, 4-0 su Ineos Team Uk - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Super Luna Rossa in Prada Cup, 4-0 su Ineos Team Uk -

Luna Rossa continua nel migliore dei modi la finale della Prada Cup, la competizione che designerà il challenger di Emirates New Zealand. Ad Auckland, l'imbarcazione italiana ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos di Ben Ainslie. Auckland in lockdown: mercoledì non si scende in acqua. CAMBIA IL CALENDARIO DELLA FINALE! COVID AD AUCKLAND.