Pagelle Sampdoria Fiorentina | Keita e Quagliarella implacabili | spento Castrovilli

(Di domenica 14 febbraio 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Venuti VOTI(4-4-2): Audero 6.5; Bereszynski 6, Yoshida 6.5, Colley 6.5, Augello 6; Jankto 5.5 (dal 64?7.5), Adrien Silva 5.5 (74? Ekdal 6), Thorsby 5.5, Damsgaard 6 (dal 64? Candreva 6.5); Ramirez 6,7.5 (dal 88? Leris sv). Allenatore: Ranieri 7.(3-5-2): Dragowski 5; Milenkovic 6; Pezzella 6 (dal 82? Callejon s.v.); Martinez Quarta 6; Venuti 6 (dal 82? Malcuit s.v.); Bonaventura 6,5; Pulgar ...

Termina 2-1 Sampdoria-Fiorentina, Quagliarella entra e segna. Ok anche Keita e Vlahovic, male Dragowski. Le pagelle per il fantacalcio Game over a Marassi tra Sampdoria-Fiorentina, gara finita 2-1 per ...Le pagelle di Sampdoria-Fiorentina: Claudio Ranieri si prende altri tre punti. Li conquista con Keita Balde e Quagliarella. La classifica sorride ...