Oroscopo di Paolo Fox dal 15 al 21 febbraio: previsioni della settimana (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo questo weekend e la festa dell'amore, vediamo come si evolve la settimana di carnevale. Di seguito l'Oroscopo di Paolo Fox, segno dopo segno. Ariete Sarà meglio aprire bocca solo quando il caso lo richiede. Meglio intavolare discussioni se si ha ragione e se si ha la forza di portare a termine la battaglia. Evita i gesti impulsivi, o di pronunciare frasi troppo rapidamente e senza riflettere. Nel mondo del lavoro avrai più positivita anche se le giornate risultano frenetiche. Bisogna cogliere l'occasione però e cavalcare l'onda. Toro Se hai dei progetti questa settimana e nei prossimi mesi sarai aiutato da Marte e dalla forza che ti darà. Per alcune circostanze, è giunto il momento di far evolvere la cosa, o andando avanti in base al lavoro passato o prendendoti una lunga pausa. Buona ...

