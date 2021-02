Napoli Juventus, l’ex bomber bianconero: “Rigore scandaloso e inventato” (Di domenica 14 febbraio 2021) Napoli Juventus – La Juventus esce sconfitta dallo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Pirlo perde contro il Napoli e perde punti fondamentali, non approfittando della sconfitta del Milan. Il Rigore che ha deciso la partita continua a portarsi dietro mille polemiche. Infatti tutto il mondo del calcio è diviso in due sulla decisione dell’arbitro. Napoli Juventus, le parole di Ravanelli A tal Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di Jtv, ha criticato la decisione del direttore di gara.”La Juventus non era nella sua giornata migliore, ma è andata in svantaggio per un Rigore secondo me inesistente”. Leggi anche: : Mercato Juventus, conferme dalla Spagna: Paratici vuole il terzino sinistro “Ai miei tempi un ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 14 febbraio 2021)– Laesce sconfitta dallo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Pirlo perde contro ile perde punti fondamentali, non approfittando della sconfitta del Milan. Ilche ha deciso la partita continua a portarsi dietro mille polemiche. Infatti tutto il mondo del calcio è diviso in due sulla decisione dell’arbitro., le parole di Ravanelli A tal Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di Jtv, ha criticato la decisione del direttore di gara.”Lanon era nella sua giornata migliore, ma è andata in svantaggio per unsecondo me inesistente”. Leggi anche: : Mercato, conferme dalla Spagna: Paratici vuole il terzino sinistro “Ai miei tempi un ...

