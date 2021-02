Morto Enrico Greppi, addio all’Erriquez volto e anima della Bandabardò (Di domenica 14 febbraio 2021) È Morto questa mattina nella sua abitazione di Fiesole, Enrico Greppi, in arte Erriquez, volto e anima della Bandabardò. Aveva 60 anni. A dare la notizia è il suo manager Francesco Barbaro, al suo fianco sin dagli esordi. L’artista combatteva con un brutto male da tempo, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano mai permesso di far trasparire nulla all’esterno. “Salutiamo con gratitudine un guerriero generoso e un grande Poeta“, sono le parole commosse della sua famiglia. “Il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività”, si legge aprendo il sito ufficiale della band, ed Erriquez rappresentava al meglio questo spirito. Con la Bandabardò aveva da poco festeggiato i 25 anni di carriera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Èquesta mattina nella sua abitazione di Fiesole,, in arte Erriquez,. Aveva 60 anni. A dare la notizia è il suo manager Francesco Barbaro, al suo fianco sin dagli esordi. L’artista combatteva con un brutto male da tempo, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano mai permesso di far trasparire nulla all’esterno. “Salutiamo con gratitudine un guerriero generoso e un grande Poeta“, sono le parole commossesua famiglia. “Il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività”, si legge aprendo il sito ufficialeband, ed Erriquez rappresentava al meglio questo spirito. Con laaveva da poco festeggiato i 25 anni di carriera ...

