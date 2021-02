'Live Non è La D'Urso', confronto fra Guenda Goria e Francesco Baccini: lui la zittisce e minaccia di andare via (Di lunedì 15 febbraio 2021) Guenda Goria e Francesco Baccini si confrontano a ' Live Non è La D'Urso '. Un faccia a faccia fra Francesco Baccini e Guendalina Goria , dopo che il cantante è entrato al Grande Fratello Vip per dare ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021)si confrontano a 'Non è La D''. Un faccia a faccia fralina, dopo che il cantante è entrato al Grande Fratello Vip per dare ...

chetempochefa : 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live c… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso - Giulslovesharry : RT @ConcaErika: Mentre a live non è la D’urso c’è la versione vivente dell’albero genealogico di Zenga, lui dentro la casa sta per limonars… - _domenicodauria : RT @chetempochefa: 'Metterò il peggio di me Dentro a una crisalide Per non farti più male Se lo farai anche te' @Mahmood_Music live con il… -