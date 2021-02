La rivelazione di Fonseca su Edin Dzeko

DanieleLoMonaco : @mik__ka @PFonsecaCoach Di errori ne commettono tutti. Contesto l’equazione errore=licenziamento. Se applicassimo q… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione Fonseca

Era importante avere un giocatore come lui a fare quei movimenti' Roma - Udinese 3 - 0,in conferenza: 'Noi quasi perfetti' Paulo©Getty Images Il tecnico della Roma Pauloha ...Massimiliano Allegri pronto a tonare in panchina. L'ex tecnico della Juventus è in pole per rimpiazzarealla guida della Roma nella prossima stagione. Ladel giornalista Sconcerti C'è sempre la minacciosa ombra di Massimiliano Allegri sulla panchina alla Roma di Paulo. L'...Al termine della sfida tra Roma e Udinese, Paulo Fonseca è apparso al settimo cielo: "Siamo entrati forte, bellissima partita" ...Alle ore 20:45 di oggi inizierà la 22^a giornata di Serie A, subito con un anticipo che si preannuncia scoppiettante! Infatti il Bologna ospiterà il Benevento, si daranno battaglia al Dall'Ara per una ...