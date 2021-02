Inter prima in solitaria | nel girone di ritorno non accadeva dall' anno del Triplete

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Con il 3 - 1 sulla Lazio l'dopo un lungo inseguimento sorpassa il Milan proprio alla vigilia del derby di domenica prossima. Unto solitario che i nerazzurri non assaporavano da più di un ...

Paolo_Bargiggia : Ma Conte che in conferenza stampa prima di @Inter @OfficialSSLazio dice: 'Inter migliorata sotto la mia gestione ri… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? SHOCK MILAN, CARICA INTER Tutte le #notizie ?? - tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? La #Juve si morde le mani ?? Crollo #Milan, #Spezia favoloso! ??… - fcin1908it : L’Inter batte la Lazio ed è prima. Steven Zhang festeggia sui social - amaryllide1 : RT @ZZiliani: Nella foto MORTIMER: Fabio #Caressa e i suoi ospiti poco prima di cominciare la puntata del Club in cui si parlerà della #Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter prima

Da oltre 10 anni ? Ma era da più di 10 anni che l'non era in testa da sola nel girone di ritorno. La data esatta è quella del 16 maggio 2010, giorno dell'ultimo scudetto nerazzurro grazie al ...LUKAKU 8.5 Chi altro avrebbe potuto regalare il primo posto all'se non Romelu? Trasforma il ... LAUTARO MARTINEZ 7fa un tentativo con una conclusione che termina sul fondo, poi si procura ...58' - Errore della Lazio, Lautaro lancia Hakimi il cui tiro viene fermato in extremis da Parolo. GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! 64' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOO ...(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Noi primi in classifica? Lavoriamo per questo, siamo contenti. Ora ci godiamo la vittoria e da domani iniziamo a preparare il derby". Lo ha detto Milan Skriniar, difensore ...