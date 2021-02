Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi con la compagna Olivia Paladino. Il lungo applauso dei dipendenti, e su Twitter cambia tutto (Di domenica 14 febbraio 2021) Picchetto d’onore per Giuseppe Conte che ha lasciato Palazzo Chigi tra gli applausi di tutti i dipendenti affacciati alle finestre che sovrastano il cortile. L’avvocato non è più presidente del Consiglio e la cerimonia di commiato è seguita all’incontro con Mario Draghi con il dovuto passaggio di consegne. Il nuovo premier ha giurato questa mattina al Quirinale e ha poi raggiunto il predecessore per prendere posto nella sede del governo. Conte è uscito di scena ringraziando tutti e allontanandosi con la compagna. Sul profilo Twitter è scomparsa la parola “presidente”. Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi, il saluto Momenti di commozione quando ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 febbraio 2021) Picchetto d’onore perche hatotra gli applausi di tutti iaffacciati alle finestre che sovrastano il cortile. L’avvocato non è più presidente del Consiglio e la cerimonia di commiato è seguita all’incontro con Mario Draghi con il dovuto passaggio di consegne. Il nuovo premier ha giurato questa mattina al Quirinale e ha poi raggiunto il predecessore per prendere posto nella sede del governo.è uscito di scena ringraziando tutti e allontanandosi con la. Sul profiloè scomparsa la parola “presidente”., il saluto Momenti di commozione quando ...

fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - myrtamerlino : Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe #Conte do… - SkyTG24 : Pochi minuti dopo il passaggio di consegne, con il picchetto d’onore e la simbolica cerimonia della campanella, l'e… - anninavigneto : RT @piercamillo: Tre pillole per ricordare chi è Giuseppe Conte. Tre pillole che inchiodano i Bettini, i Tabacci e i Fusacchia che si senti… - g_m_petromilli : RT @piercamillo: Tre pillole per ricordare chi è Giuseppe Conte. Tre pillole che inchiodano i Bettini, i Tabacci e i Fusacchia che si senti… -