Fonseca | «Ho una scommessa in ballo con Veretout Su Dzeko e Borja Mayoral…»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Udinese. Le sue dichiarazioni. SODDISFAZIONE – «Sì, sono molto soddisfatto. Siamo entrati forte nella partita. Abbiamo fatto 3 gol. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene la partita, importante non prendere gol. Abbiamo fatto una bellissima partita». Dzeko E Borja MAYORAL – «Sono due giocatori diversi, dipende dalla partita e da come difende l'altra squadra. E' vero che la profondità di Mayoral è importante, oggi ha lavorato tanto in difesa e in attacco, anche se non ha fatto gol. Nel secondo tempo era importante fare entrare Dzeko, il suo appoggio è stato molto importante, ma anche lui ha ...

