Draghi “il gesuita” che piace anche in Vaticano Padre Spadaro | “Nella composizione del governo raffinato equilibrio”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Inè già stato ribattezzato “ilfilo”. Fin dal momento in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito a Mariol’incarico di formare il nuovo esecutivo, il direttore de La Civiltà Cattolica, ilAntonio, non ha fatto mancare il suo forte plauso per la scelta del capo dello Stato. Oltreteverebiografia diconta innanzitutto il suo essere stato allievo proprio dei seguaci di Sant’Ignazio di Loyola nell’Istituto Massimo di Roma, dalla quarta elementare al terzo liceo. Un ricordo indelebileformazione del neo premier, rimasto legato alla Compagnia di Gesù e a molti suoi docenti del tempo. “Tutti noi – ha ricordato ...

Il pensiero delva ovviamente ai vaccini anti Covid, all'economia del Paese, per citare ... 'C'è un equilibrio cheha trovato. Non era facile, ogni equilibrio di questo genere è ...Un "raffinato equilibrio" nel nuovo governo. Padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica e fine osservatore delle dinamiche ... In una intervista all'Adnkronos, riflette ilspin ...Nella storia repubblicana, l’esecutivo più votato finora è stato quello di Mario Monti. Al neo premier anche il record di consultazioni: 42 incontri, per 855 minuti ...Ha nominato ministri dalla sinistra all'estrema destra, sottolinea Le Monde sul neo premier, presentatosi in giacca, senza cappotto ...