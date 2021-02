Crotone-Sassuolo | ore 18 00 | le formazioni ufficiali

(Di domenica 14 febbraio 2021) Le sceltedi Stroppa e De Zerbi per il match della 22ª giornata di Serie A tra

SOSFanta : ?? #CrotoneSassuolo, formazioni ufficiali: fuori Traorè, c'è Muldur, arretra Messias ? - sportli26181512 : Crotone-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Ounas con Di Carmine, ci sono Lopez e Magnanelli: Crotone (3-5-2): Corda… - TuttoMercatoWeb : Crotone-Sassuolo, le formazioni ufficiali: De Zerbi ritrova Berardi, Stroppa conferma Di Carmine-Ounas - newslagoleadait : #SerieA 22^ giornata, le formazioni ufficiali di #CrotoneSassuolo. Calcio d'inizio alle 18.00 ?? - GoalItalia : Stroppa conferma Ounas? De Zerbi ritrova Berardi ?? Le formazioni ufficiali di #CrotoneSassuolo ? -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Sassuolo

CAGLIARI - ATALANTA 0 - 1 SAMPDORIA - FIORENTINA 2 - 1ore 18 INTER - LAZIO ore 20.45 H. VERONA - PARMA lunedì, ore 20.45 ROMA - UDINESE 3 - 0 (12.30) TORINO - GENOA 0 - 0 (ieri) ...FORMAZIONI UFFFICIALI(3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Di Carmine, Ounas. All. Stroppa(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, ...Tutto pronto allo Scida per il calcio d’inizio di Crotone-Sassuolo. Di seguito, gli undici iniziali scelti da Giovanni Stroppa e Roberto De Zerbi. Crotone (3-5-2) Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; P.P ...La sfida tra Cagliari e Atalanta finisce 0-1 e per i padroni di casa si tratta dell'ennesima beffa a pochi secondo dal fischio finale. Di ...