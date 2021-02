Bologna, muore Marco Dimitri: fu il capo dei “Bambini di Satana” (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ morto questa mattina a Bologna Marco Dimitri. L’uomo fu a capo della setta “Bambini di Satana” e fu al centro di una controversa vicenda giudiziaria. A Bologna, questa mattina, è morto Marco Dimitri, uomo che fu a capo della setta dei “Bambini di Satana“. Dimitri è noto per essere stato al centro di una L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ morto questa mattina a. L’uomo fu adella setta “di” e fu al centro di una controversa vicenda giudiziaria. A, questa mattina, è morto, uomo che fu adella setta dei “di“.è noto per essere stato al centro di una L'articolo proviene da Inews.it.

RobertoKenn19 : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 12 febbraio 2009 muore a Bologna Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna calc… - RobertoKenn19 : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 12 febbraio 2014 muore Roberto “Freak” Antoni. Era nato a Bologna il 16 aprile… - Monesisindaco : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 12 febbraio 2014 muore Roberto “Freak” Antoni. Era nato a Bologna il 16 aprile… - cittametrobo : [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 12 febbraio 2014 muore Roberto “Freak” Antoni. Era nato a Bologna il 16… - Monesisindaco : RT @cittametrobo: [#accaddeoggi in #BolognaMetropolitana] Il 12 febbraio 2009 muore a Bologna Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna calc… -