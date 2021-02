Variante inglese | Cts | scuole a rischio stop Impennata di contagi tra i giovani

istsupsan : ??IN ITALIA 17,8% INFEZIONI #COVID19 DOVUTE A #VARIANTE INGLESE ??In linea con il resto d'Europa, circolazione soste… - WRicciardi : questo è il rischio della variante inglese se non agiamo subito #nocovid - SkyTG24 : Covid Italia, variante inglese nel 17,8% dei nuovi casi: ecco le regioni più colpite. DATI - GDS_it : #Coronavirus, la variante inglese spaventa anche la Sicilia: più di 80 casi, 20 a Palermo nelle ultime ore… - fanpage : Variante inglese, l'appello di Pregliasco #14febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

Il Messaggero

Il sistema dei colori delle Regioni sta funzionando perché ha mantenuto sotto controllo l' epidemia , meglio che in altri Paesi europei. 'Ma ora rischia di essere messo in crisi dallavisto che ha una velocità di trasmissione differente, più alta. Potrebbe essere necessario rivedere i parametri' osserva il professor Fabrizio Pregliasco , virologo dell'Università ...Nessun allarme ma attenzione alta per la. Alcuni campioni prelevati su pazienti positivi al Covid - 19 nel Viterbese sono stati inviati all'istituto Spallanzani per un approfondimento, ma per ora non ci sono evidenze di ...I lutti dell'ultima giornata si sono registrati a Brescia città e Borgosatollo e portano il totale ufficiale a 3.427: 3.184 nel territorio di Ats Brescia e 243 in Valcamonica, fermi a 243 dall'inizio ...Mazzeo, presidente del consiglio regionale: "Ognuno faccia la propria parte". Il confronto con la seconda ondata ...