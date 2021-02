Ultime Notizie Roma del 13-02-2021 ore 15:10 (Di sabato 13 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mario Draghi ha giurato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella subito dopo anche i 23 ministri hanno recitato la formula di rito il nuovo esecutivo e nelle funzioni si riunirà per il primo Consiglio dei Ministri dopo la cerimonia della Campanella che segna il passaggio di consegne con il premier uscente Giuseppe Conte mercoledì voto di fiducia alle camere tutti i ministri hanno atteso di giurare distanziati fra loro con le mascherine su più file senza essere accompagnati da parenti la principale novità della cerimonia di giuramento in era pandemia si guarda già il primo Consiglio dei Ministri in primo piano c’è anche la scuola abbiamo raccolto il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF liberiamo fin da subito la disponibilità ma soprattutto la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 febbraio 2021)dailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Mario Draghi ha giurato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella subito dopo anche i 23 ministri hanno recitato la formula di rito il nuovo esecutivo e nelle funzioni si riunirà per il primo Consiglio dei Ministri dopo la cerimonia della Campanella che segna il passaggio di consegne con il premier uscente Giuseppe Conte mercoledì voto di fiducia alle camere tutti i ministri hanno atteso di giurare distanziati fra loro con le mascherine su più file senza essere accompagnati da parenti la principale novità della cerimonia di giuramento in era pandemia si guarda già il primo Consiglio dei Ministri in primo piano c’è anche la scuola abbiamo raccolto il parere di Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF liberiamo fin da subito la disponibilità ma soprattutto la ...

fanpage : Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti - fanpage : 'Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau'… - Corriere : Con il vaccino contagi ridotti del 64% tra gli operatori sanitari - PianetaMilan : #Gotti: '#Ibrahimovic-#Lukaku? Litigano anche i preti' | News - FrancescoFivoli : RT @fanpage: Giuseppe #Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti -