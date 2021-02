Spezia | Italiano | «Vittoria più bella di sempre Sul futuro in una big…»

(Di domenica 14 febbraio 2021) Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Milan: le sue dichiarazioni Vincenzo, allenatore dello, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Milan. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILAN NEWS 24 PRESTAZIONE – «La piùprestazione della mia carriera? Sì, decisamente. Avere fatto questo tipo di prestazione contro una squadra stratosferica come il Milan ci da molta soddisfazione».in una big? In questo momento penso che sia presto per parlare di. Siamo alla terza giornata di ritorno è ancora lunga e l’unico pensiero e obiettivo che ho è quello di raggiungere la salvezza che sarebbe il nostro Scudetto. In ...

Eurosport_IT : INCREDIBILE AL PICCO: LO SPEZIA BATTE IL MILAN ?? Partita da applausi per gli uomini di Italiano contro la capolist… - pisto_gol : Spe-Mil 2:0 La capolista cade contro un bellissimo Spezia: la squadra di Italiano domina il gioco e il pallone, seg… - RaiSport : ?? #Maggiore-#Bastoni, il #Milan cade a La Spezia Prestazione super degli uomini di #Italiano che al '#Picco' vinco… - TuttoMercatoWeb : Spezia, Italiano: 'La più bella serata della mia carriera. Agudelo grande sorpresa' - Livia_DiGioia : RT @_schiaffino__: una brutta sconfitta. Partita preparata male anche dal mister che doveva correggere prima, in corsa, gli errori. Male tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Italiano

- Milan 2 - 0 MILAN Donnarumma 6 : il Milan affonda sotto i colpi di unostraripante. E nulla può anche il suo portiere contro le conclusioni di Maggiore e Bastoni. ...lo batte ...Vittoria netta, piena, meritata. Il suoha coraggio e organizzazione. Chapeau. Queste invece le pagelle dei rossoneri: 6,5 G. Donnarumma Tiene in piedi i suoi finché può. 4,5 Dalot ...Segnano nella ripresa Maggiore e Bastoni, ma nell’arco dei 90’ Provedel è stato quasi spettatore mentre Donnarumma ha avuto il suo bel daffare. I liguri battono, quindi, meritatamente, la capolista - ...Si chiude un sabato a dir poco sorprendente in Serie A. Dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli, cade anche il Milan in casa dello Spezia. I rossoneri non sono mai entrati in partita, con i ...