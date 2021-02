Soluzioni Cruciverba del 13 02 21 Tutte le definizioni

(Di sabato 13 febbraio 2021) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 13/02/21: Arrivederci a tokyo 8 lettere: Sayonara Blusa dei marinai 10 lettere: Camisaccio Ci si clicca sopra per aprire programmi e menu 24 lettere: Barra delle applicazioni Era una misura di sicurezza non detentiva 20 lettere: Libertà condizionata I soldati onu peacekeeping 10 lettere: Caschi blu Il genere del topinambur 7 lettere: Elianto La band di nursery cryme 7 lettere: Genesis Ordinario usuale 6 ...

