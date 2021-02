Serie C 2020 2021 | Avellino vince 1-0 con la Juve Stabia e sale momentaneamente al secondo posto

(Di sabato 13 febbraio 2021) Vittoria di misura dell’contro laStubia nella ventiquattresima giornata del girone C di. Decisiva la rete di Maniero al minuto 67 deltempo. La formazione di Bragliaalscavalcando il Bari a quota 42 e collezionando la quarta vittoria nelle ultime cinque partite, mentre lafallisce l’occasione di portarsi a una sola lunghezza dal Teramo settimo. LA CRONACA – Padroni di casa che si rendono subito pericolosi e dopo neanche un minuto Borrelli raccoglie una palla vagante al limite e con il destro calcia potente ed angolato: Forte si distende e devia in corner, ma brivido per ...

