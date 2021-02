Serie A | Napoli - Juventus 1 - 0 Spezia - Milan 2 - 0 Tabellini e classifica

juventusfc : #????????????????????????, bianconeri! #NapoliJuve è iniziata adesso! FORZA JUVE, VOGLIAMO I TRE PUNTI! Live Match:… - Gazzetta_it : #amarcord #NapoliJuventus quando i terroni batterono i polentoni: il debutto da favola dello Stadio del Sole… - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Juventus 1-0, rete di Insigne L. (NAP) - laziopress : SERIE A | Un brutto Milan viene sconfitto dallo Spezia - giuseppefiat700 : RT @SkySport: Insigne, gol n. 100 in Napoli-Juve e dedica di San Valentino alla moglie. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Napoli

Dopo una serata magica per Lorenzo Insigne è arrivata anche la più tenera delle sorprese: Carmine e Christian , i suoi figli, lo hanno festeggiato con una torta speciale per i cento gol con il. Il momento familiare è stato prontamente condiviso tramite social dalla moglie del campione partenopeo, protagonista indiretta (e in diretta) dell'esultanza in campo a lei dedicata per San ...Roma, 13 febbraio 2021 " Lo Spezia fa lo sgambetto al Milan , e ilstende la Juve , sono due risultati a sorpresa dei tre anticipi di oggi, valevoli per la 22esima giornata diA . In precedenza, nella sfida salvezza delle 15 tra Torino - Genoa, aveva ...I risultati finali delle tre partite del sabato di Serie A, con le sconfitte di Juventus e Milan Dopo il pareggio di ieri tra Bologna e Benevento, oggi si sono giocate altre partite della 22a giornata ...Io dico a Lando Buzzanca, nel film in cui faceva l’arbitro». Il film a cui si riferisce Gattuso, si chiama effettivamente «L’arbitro» ed è uscito nel 1974 Insomma, mi sono fatto un buco a destra e ho ...