Sci alpino oggi | Mondiali | orari | tv | programma | pettorali discesa donne e prova uomini

(Di sabato 13 febbraio 2021)sabato 13 febbraio va in scena lalibera femminile ai2021 di sci. A Cortina d’Ampezzo si assegna il titolo dellaveloce e purtroppo sarà assente la nostra Sofia Ga, grande favorita della vigilia che ha dovuto rinunciare a causa di un infortunio. A questo punto la svizzera Lara Gut, già trionfatrice in superG, parte per puntare alla doppietta, ma dovrà stare attenta alla ceca Ester Ledecka e alla nutrita pattuglia austriaca. Questo sulla pista Olimpia delle Tofane, mentre sulla pista Vertigine ci sarà spazio per la secondacronometrata maschile. Ultimo test per gliin vista della gara di domani. L’Italia si affida a Dominik Paris, pronto a sfidare lo svizzero Beat Feuz e andare a caccia del sigillo di ...

GDF : Il #SAGF della #GuardiadiFinanza durante i servizi di vigilanza degli impianti sciistici di Cortina d'Ampezzo duran… - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - franconemarisa : RT @GDF: Il #SAGF della #GuardiadiFinanza durante i servizi di vigilanza degli impianti sciistici di Cortina d'Ampezzo durante i Mondiali d… - AleBasta4 : RT @GDF: Il #SAGF della #GuardiadiFinanza durante i servizi di vigilanza degli impianti sciistici di Cortina d'Ampezzo durante i Mondiali d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

CORTINA D'AMPEZZO Si torna in pista per le gare, oggi, ai Mondiali diCortina 2021. E che gara! Stamani scendono in pista le ragazze della velocità, per la discesa libera, sull'Olympia delle Tofane. Le atlete scattano alle 11 e in poco più di un'ora finiranno ...Gut oro mondiale in SuperG: riguarda la sua gara Coppa del mondo dipiù ricca, soprattutto a Kitzbuehel Questi premi sono più o meno in linea con quelli previsti dalla FIS sul suo sito ...Oggi sabato 13 febbraio va in scena la discesa libera femminile ai Mondiali 2021 di sci alpino. A Cortina d'Ampezzo si assegna il titolo della prova veloce e purtroppo sarà assente la nostra Sofia Gog ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della discesa Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile dei Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina. L'Olimpia de ...