Romagnoli | “Abbiamo sottovalutato la partita Sta a noi dimostrare che è solo un passo falso”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Il capitano del Milan, Alessio, ha parlato a Dazn al termine del match contro lo Spezia: “Serata storta? Sono stati meglio di noi.sbagliato lae hanno vinto meritatamente loro. Oggi l’un po’ sottovalutata, speriamo di dimenticarci di questa sconfitta e pensare al derby con fiducia, anche se prima c’è l’Europa League. Ormai è andata, dobbiamomigliorare. Giocare giovedì in Europa League e domenica contro l’Inter può essere d’aiuto per ritrovarsi? Sì, deve essere d’aiuto, tocca a noiche non siamo quelli di stasera”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

infoitsport : Milan, Romagnoli: 'Abbiamo sottovalutato la partita. Giocare subito può essere d'aiuto' - UraganoMilan : #Romagnoli ha detto che abbiamo sottovalutato la partita...cosa vergognosamente grave. Manco fossimo il Bayern dei… - TommasoVecchia : RT @scar15385: Romagnoli che conferma che l’abbiamo sottovalutata è la cosa che mi fa più paura, più delle cagate di Dalot, più di Calhanog… - FedericoRistori : RT @scar15385: Romagnoli che conferma che l’abbiamo sottovalutata è la cosa che mi fa più paura, più delle cagate di Dalot, più di Calhanog… - AndreaLazzer : RT @salda__: Una cosa pero sia chiara: il fatto che si sia sottovalutata la gara - Romagnoli Cit. - è gravissimo. Non abbiamo vinto niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Romagnoli Abbiamo

Commenta per primo Alessio, capitano del Milan , analizza a Dazn la sconfitta in casa dello Spezia: 'Staserasbagliato partita, colpa nostra. Non eravamo bravi né a pressare né a costruire. Sappiamo di aver ...: 'sbagliato la partita' Nel post gara è intervenuto anche Alessioai microfoni di Sky Sport: 'sbagliato partita ed è colpa nostra . Loro sono stati bravi e ...La notizia è questa: i cinesi saranno i vicini di casa di Ferrari, Maserati e Lamborghini (ma anche di Ducati). Ed è anche una buona notizia! In un momento così drammatico per il nostro Paese, con Mar ...Giulio Maggiore svela la sua simpatia per l'Inter e ammette: "Abbiamo sofferto poco e abbiamo portato a casa un risultato che ci farà lavorare sereni in settimana" ...